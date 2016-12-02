Набиуллина пообещала помощь банкам в случае кибератак

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России готов помочь банкам в случае хакерских атак на российскую финансовую систему.

Ранее ФСБ сообщила, что иностранные спецслужбы с территории Нидерландов готовят серию масштабных кибератак на российские банки. Источник в ЦБ сообщил, что банк совместно со спецслужбами работает над их предотвращением. Набиуллина подтвердила эту информацию.

«У ЦБ есть все инструменты, если нужно банкам помочь, такие атаки уже были», – сказала Набиуллина. Она отметила, что в ЦБ создан для этого специальный центр – FinCert.