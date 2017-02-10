Венедиктов заявил, что «Эху Москвы» придется менять состав учредителей

Радиостанции «Эхо Москвы» придется изменить состав учредителей после требования Роскомнадзора до 15 февраля привести структуру компании в соответствие с законодательством.

«Нам придется менять состав учредителей. Возможно, это носит технический характер», - сообщил «Интерфаксу» главный редактор «Эха Москвы» Александр Венедиктов.

Ранее пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский сообщил, что надзорное ведомство направило информационное письмо в адрес редакции «Эха Москвы» с требованием привести структуру компании в соответствие с действующим законодательством. «У нас нет никаких претензий к "Эху Москвы" по поводу их иностранного владения. У них проблема с учредительными документами, которая носит технический характер», - добавил он.

В России с 1 января 2016 г. вступили в силу поправки в закон «О СМИ», которые ограничивают участие иностранцев в российских медиа на уровне 20%. Ранее в законе о СМИ ограничение на иностранное участие было установлено лишь для телевидения и радио в размере 50%. Новый закон распространяется на все медиа, в том числе на печатные и интернет-издания.