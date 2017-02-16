Дворкович подтвердил проведение совещания по «закону Яровой» 17 февраля

Вице-премьер России Аркадий Дворкович подтвердил информацию о том, что он проведет 17 февраля совещание по «закону Яровой». Он добавил, что, в частности, будет обсуждаться схема обработки массивов информации.

«Будет совещание... Есть элементы закона, которые мы понимаем, как внедрить на практике. Есть заключение рабочей группы, там как раз содержатся оценки - мы их обсудим», - сказал он.

По словам вице-премьера, в законе есть сложные вопросы, требующие оценки. «Там в законе есть определенный люфт для правительства - правительство определяет объем, состав данных, которые подлежат хранению. Не раз говорили, что мы будем при определении этого объема исходить из того, что главной является система обработки информации, а не хранение», - отметил Дворкович.

Он добавил, что наилучшими являются инвестиции, которые позволяют быстро обрабатывать большие массивы информации, извлекать из этого объема необходимую для правоохранительных или иных органов информацию.

«Нужно найти этот баланс. Это мы завтра и обсудим... - что инвестировать в обработку информации», - заключил он.

Пакет антитеррористических поправок в законодательство, разработанный депутатом Госдумы Ириной Яровой и членом Совета Федерации Виктором Озеровым, был принят в 2016 г. Среди прочего он обязывает операторов мобильной связи хранить все записи звонков и любые сообщения, которыми обмениваются пользователи, в течение полугода, а метаданные о фактах соединения – в течение трех лет. Участники рынка настаивали на корректировке многих параметров закона, ссылаясь на то, что хранение такого большого объема информации стоит очень дорого.