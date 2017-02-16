У операторов могут возникнуть проблемы с расшифровкой трафика для закона Яровой

В перспективе почти вся хранимая информация, которая передается по сетям операторов, может быть непригодна к анализу и использованию в работе госорганов, говорится в заключении экспертной рабочей группы федерального уровня под руководством министра открытого правительства Михаила Абызова по поводу закона Яровой. Эксперты ссылаются на подсчеты рабочей группы экспертного совета при правительстве: они указывают, что сейчас объем шифрованного трафика в сетях операторов составляет 49%, но уже через три года его доля в сетях операторов может достичь 90%. В то же время технология, позволяющая расшифровывать трафик отсутствует. Это может создать трудности при исполнении закона, говорится в заключении группы.

Группа собиралась 19 января этого года, чтобы обсудить общественную инициативу по отмене закона Яровой. Отмену группа не поддержала, но предложила внести в подзаконные акты серьезные уточнения, чтобы минимизировать возможные риски, в том числе и финансовые. В частности эксперты считают необходимым исключить избыточный трафик из информации, подлежащей хранению, и рассмотреть возможность поэтапного введения сроков хранения операторами данных. Речь идет об интернет-видео, IPTV и другого контента, обеспечивающего до 80% трафика. При этом наибольшую ценность при хранении составляют текстовые сообщения и голосовая информация, говорится в заключении группы. Она также предложила создать пилот по хранению данных, чтобы оценить затраты на хранение данных.

Абызов передал «Ведомостям» через пресс-службу, что, по его мнению, важно соблюдать баланс между обеспечением прав и свобод граждан, интересов предпринимательского сообщества и обеспечением национальной безопасности. Основное предназначение антитеррористического законодательства - это предотвращение и эффективное расследование преступлений в этой сфере, серьёзная помощь в обеспечении безопасности граждан, напомнил он.

Представитель Абызова подтвердил, что в пятницу, 17 февраля, вице-премьер Аркадий Дворкович соберет совещание в правительстве, где будет рассмотрена модель технической реализации норм закона, проанализированы итоговые оценки финансовых затрат со стороны компаний и ход подготовки подзаконных актов.

Экспертное заключение будет направлено не только в правительство, но в Госдуму и Верховный суд. Также эксперты рекомендуют Госдуме исключить расширительное толкование понятий «миссионерская деятельность», «экстремизм» и «оскорбление религиозных чувств верующих», а Верховному суду – в течение 2017 года провести анализ судебной практики в этой части.