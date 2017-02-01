Минкомсвязи не удастся выправить закон Яровой с помощью подзаконных актов

Министр связи Николай Никифоров работает над поправками в закон Яровой
ОЛЕГ САЛЬМАНОВ / Ведомости
Минкомсвязи совместно с отраслью рассчитывает в течение 1–2 недель подготовить проект поправок к антитеррористическому пакету (известному как закон Яровой), заявил журналистам министр связи Николай Никифоров после заседания комиссии РСПП по связи и ИКТ. «На основании официальной позиции с ФСБ мы уже планируем готовить те или иные предложения. Потому что пока мы не видим возможности, как это сделать на уровне подзаконных актов», – объяснил он (цитата по «Интерфаксу»). Его слова подтвердил представитель министерства.