Партнер Усманова по киберспорту владеет производством оборудования для прослушки

«Основа лаб» сообщает у себя на сайте, что занимается разработкой программного и аппаратного обеспечения для СОРМ. Сейчас такое оборудование устанавливается операторами, чтобы 12 часов хранить трафик передачи данных пользователей

Основатель киберспортивной компании Virtus.pro, в которую совладелец холдинга USM Алишер Усманов вложил $100 млн, Антон Черепенников еще и совладелец ООО «Основа лаб»: по данным «СПАРК-Интерфакса», ему принадлежит 16,9%. 83% – у АО «Аспект финанс», которым владеет Егор Фалилеев, 0,10% – у Дмитрия Золотухина, следует из документов. Черепенников рассказал «Ведомостям», что недавно выкупил у остальных партнеров их доли в «Основа лаб», став единственным ее акционером.

Фалилеев, по данным «СПАРК-Интерфакса», был и держателем 1% «КСП капитала», председатель совета директоров которого Сергей Котляренко рассказывал «Ведомостям», что управляет активами семьи первого вице-премьера Игоря Шувалова. Фалилеев был и гендиректором компании «Мультипрофиль», принадлежащей Котляренко, участвовал и в ликвидации его же компании ООО «Вентура».

«Основа лаб» сообщает у себя на сайте, что занимается разработкой программного и аппаратного обеспечения для систем оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ). Сейчас такое оборудование устанавливается операторами, чтобы 12 часов хранить трафик передачи данных пользователей, в отношении которых ведутся следственные действия. Но скоро операторам может понадобиться оборудование с гораздо большими возможностями – для исполнения закона Яровой (см. врез): один из вариантов предполагал использование усовершенствованного оборудования СОРМ, говорили «Ведомостям» профильные чиновники. Из подзаконных актов Минкомсвязи следует, что оно пойдет именно по этому пути, говорил профильный чиновник.

Очень дорогие поправки Пакет антитеррористических поправок депутата Госдумы Ирины Яровой и члена Совета Федерации Виктора Озерова принят летом 2016 г. и обязывает операторов мобильной связи хранить все записи звонков и любые сообщения, которыми обмениваются пользователи, полгода, а метаданные о фактах соединения – три года. Операторы оценивали затраты на это в сотни миллиардов рублей.

Предположение «Ведомостей», что оборудование «Основа лаб» может пригодиться операторам для исполнения закона Яровой, а сам закон может принести пользу его бизнесу, Черепенников назвал «допущениями».

«Основа лаб» вела переговоры о покупке компании «МФИ софт» – разработчика систем информационной безопасности, систем фильтрации интернет-трафика и СОРМ, рассказали «Ведомостям» два человека, слышавших об этом от сотрудников МФИ. Усманов готовится исполнять закон Яровой и хочет иметь под рукой активы, которые помогут в этом одному из его основных бизнесов, «Мегафону», объясняют собеседники «Ведомостей». По их словам, сделка уже состоялась. То же самое слышал и собеседник «Ведомостей» – от менеджеров двух структур Усманова. Знакомый Черепенникова слышал о возможности такой сделки. Сам Черепенников отрицает и сделку, и переговоры с МФИ. Инвестиционный консультант рассказывает, что «МФИ софт» еще летом был выставлен на продажу. Агентство RNS сообщило на прошлой неделе, что структуры Усманова ведут переговоры о вхождении в капитал «МФИ софта».

Представитель USM подтвердил, что Черепенников – партнер USM по киберспорту: «Также мы инвестировали в фонд, который финансирует создание IT-компаний в области интеграции и IT-консалтинга, в нем Антон – управляющий партнер». USM не является акционером ни «Основа лаб», ни «МФИ софта», заверил он.

Представитель «МФИ софта» не ответил на запросы «Ведомостей». С Фалилеевым связаться не удалось.