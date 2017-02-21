ФАС не нашла сговора производителей смартфонов Samsung, Alcatel, Sony и Asus

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не обнаружила нарушений при ценообразовании на смартфоны Samsung, Alcatel, Sony и Asus, сообщила пресс-служба ФАС.

В декабре 2016 г. ФАС по жалобе физического лица на возможную координацию розничных цен на флагманские смартфоны запросила у Sony, LG, Alcatel и Asus данные о ценах (Sony Xperia XZ и Asus ZenFone 3, LG G5 SE и Alcatel Idol 4s), рассказывала представитель ведомства Дарья Силкова. Наказание за такие нарушения – штраф до 15% оборота компании на тех рынках, на которых они совершены, при сговоре и до 5 млн руб. при координировании цен.