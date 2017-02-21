Бывший гендиректор Yota Егор Иванов возглавил «дочку» «Ростеха»

Генеральным директором ООО «Русинформэкспорт» (дочерняя структура «Ростеха») стал Егор Иванов, бывший гендиректор ООО «Скартел» (бренд Yota). Об этом говорится в сообщении «Ростеха».

В сообщении отмечается, что с бывшим гендиректором компании Павлом Басиным 19 декабря был досрочно прекращен контракт «в связи с невыполнением бизнес-плана и неудовлетворительными результатами работы».

«ООО «Русинформэкспорт» продолжит продвижение российского ПО и ИТ-решений на мировые рынки, привлекая дополнительное финансирование в высокотехнологичный сегмент российской экономики», - говорится в сообщении.

Егор Иванов родился 31 мая 1980 г. В 2003 г. окончил факультет кибернетики Московского инженерно-физического института по специальности «инженер-математик». С 2008 по 2013 гг. он работал в ООО «Скартел», в 2014-2016 гг. являлся мэром Иннополиса.

В конце декабря 2016 г. «Русинформэкспорт» заключил контракт с Сирийским агентством по коммуникациям на создание базовой инфраструктуры электронного взаимодействия. Документ подразумевает создание электронного правительства в Сирии.

«Русинформэкспорт» рассчитывает в 2020 г. получить экспортную выручку в размере $1 млрд. Компания работает в Индии, где принята программа «умных городов», сумма которой оценивается в $16 млрд.