ФАС пригрозила Google «сюрпризами» помимо штрафов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России готова применять к Google иные санкции помимо штрафов, сообщил руководитель ведомства Игорь Артемьев. «Ни одно государство не согласится, чтобы решения его судов не исполнялись. Поэтому Google ждет много интересного, сюрпризов», - сказал Артемьев.

Он пояснил, что у ведомства есть иные меры, кроме штрафов, чтобы заставить Google исполнять закон. «Каждый раз мы будем знакомить их с новыми историями, которые будут вызывать у них эмоции, пока они не придут к выводу, что надо в России работать по-человечески», - подчеркнул глава ФАС.

Конфликт американской интернет-компании и ФАС продолжается с февраля 2015 г. после жалобы «Яндекса». Служба признала Google виновным в нарушении закона о конкуренции и предписала компании отвязать магазин приложений Google Play от других сервисов, в том числе поиска. При этом Google должен был исключить из соглашений с вендорами ограничения на установку приложений и сервисов других разработчиков.

С тех пор Google пытается оспорить решение ФАС в суде. 1 декабря дело было передано в Суд по интеллектуальным правам (СИП), однако ФАС и «Яндекс» оказались с этим не согласны и подали соответствующие иски. Также Google оспаривает штраф в 438 млн руб., который ФАС ему назначила в августе 2016 г. В феврале этого года Верховный суд России отказал Google в рассмотрении кассационной жалобы.