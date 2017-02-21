Samsung будет продавать Galaxy Note 7 в Индии и Вьетнаме – СМИ

Южнокорейская компания Samsung планирует возобновить продажи смартфонов Galaxy Note 7. Об этом пишет газета The Independent cо ссылкой на корейский портал Hankyung.

Модифицированная версия Galaxy Note 7 будет продаваться на развивающихся рынках, в том числе в Индии и Вьетнаме. На обновленных устройствах будут установлены другие аккумуляторы: компания снизила емкость батареи с 3500 до 3200-3000 мАч. Отмечается, что возобновление продаж поможет Samsung минимизировать потери и избежать потенциальных штрафов за ущерб экологии.

В сентябре прошлого года Samsung объявил о глобальном отзыве Galaxy Note 7 из-за дефектов аккумуляторов, которые могли привести к воспламенению устройств и взрыву во время зарядки.