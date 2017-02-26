На выставке в Барселоне представлена обновленная Nokia 3310

Обновленную версию легендарного сотового телефона Nokia 3310 представили на Всемирном мобильном конгрессе (MWC 2017) в Барселоне.

Как отмечает The Verge, новая версия знаменитого телефона немного изменилась внешне - она стала менее угловатой, немного меньше по размеру и заметно тоньше. Обновленная модель доступна в сером, темно-синем, желтом и красном цвете, причем отдельно можно приобрести сменные панели.

Модель будет носить все то же название 3310, но работать она будет на платформе Nokia’s Series 30+. Новый телефон оснащен 2,4-дюймовым QVGA -дисплеем, 2-мегапиксельной камерой и слотом для карты памяти.

Продажи оригинальной Nokia 3310 начались в 2001 г., всего в мире было продано 126 млн телефонов этой модели. Пользователи отмечали прочный корпус этого телефона и долгое время работы аккумулятора.

Создатели обещают, что и у новой модели будет исключительно долго держащая заряд батарея: 25 дней в режиме ожидания, 22 часа в режиме разговора.