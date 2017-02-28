SpaceX анонсировала туристический полет вокруг Луны в 2018 году

Американская космическая компания SpaceX объявила о планах по отправке двух туристов в полет вокруг Луны в 2018 г. Из сообщения компании следует, что два частных лица уже провели предварительные переговоры со SpaceX о путешествии вокруг Луны в конце следующего года, а также «внесли значительную предоплату». Их общая физическая подготовка начнется уже в этом году.

Полет предполагается осуществить на частном многоразовом пилотируемом космическом корабле Dragon 2, который SpaceX разработала по заказу NASA. С 2014 г. он проходит испытания. Ранее компания анонсировала экспериментальный полет Dragon 2 на Марс в период с 2018 по 2020 г., когда расстояние между этой планетой и землей будет минимальным.