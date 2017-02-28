Vimpelcom запустит мессенджер Veon в России во II квартале

Телекоммуникационный холдинг Vimpelcom Ltd. планирует запустить интернет-платформу Veon в России во II квартале 2017 г., сообщил журналистам руководитель digital-направления компании Кристофер Шлаффер.

Veon представляет собой приложение, которое объединяет функционал мессенджера и агрегатора онлайн-сервисов, таких, например, как музыкальный и видеостриминг.

Veon уже запущен в Италии, за три недели после запуска приложение собрало 1 млн установок. Vimpelcom планирует в течение 2017 г. запустить Veon на остальных рынках присутствия (всего их 13).

Ранее в понедельник Vimpelcom объявил о ребрендинге и смене названия на Veon.

Базовым продуктом внутри платформы Veon будет доступ к голосовым вызовам, обмену сообщениями, в том числе и мультимедийными, бесплатно и вне зависимости от тарифного плана. Data-трафик внутри приложения Veon также будет бесплатным, а устанавливать Veon смогут абоненты других операторов.