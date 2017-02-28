Google предложил ФАС мировую по основному делу

Американская компания Google предложила ФАС заключить мировую по основному спору с антимонопольной службой, сообщил представитель ведомства. «Корпорация Google обратилась к нам с возможностью заключения мирового соглашения», - сказал он.

Представитель ФАС добавил, что дело будет рассмотрено 27 марта.

Конфликт американской интернет-компании и ФАС продолжается с февраля 2015 г., после жалобы «Яндекса». Служба признала Google виновным в нарушении закона о конкуренции и предписала компании отвязать магазин приложений Google Play от других сервисов, в том числе поиска. При этом Google должен был исключить из соглашений с вендорами ограничения на установку приложений и сервисов других разработчиков.

В декабре 2015 г. корпорация Google подала иск о признании незаконным решения ФАС, в марте 2016 г. суд оставил требование Google без удовлетворения.Американская компания не согласилась с решением суда первой инстанции и в апреле подала апелляцию на решение суда, однако Девятый арбитражный суд в августе подтвердил решение первой инстанции. В октябре текущего года Google подал кассацию по спору с ФАС. В декабре 2016 г. Арбитражный суд Московского округа передал кассационную жалобу Google Inc. и Google Ireland Limited по подсудности в суд по интеллектуальным правам. Однако ФАС и «Яндекс» оспорили это решение, и впоследствии оно было отменено.

На минувшей неделе руководитель ФАС Игорь Артемьев заявил, что служба готова применять к Google иные санкции помимо штрафов. «Ни одно государство не согласится, чтобы решения его судов не исполнялись. Поэтому Google ждет много интересного, сюрпризов. Каждый раз мы будем знакомить их с новыми историями, которые будут вызывать у них эмоции, пока они не придут к выводу, что надо в России работать по-человечески», – сказал он. Ранее ФАС оштрафовала Google по другому делу на 438 млн руб. за неконкурентные действия на рынке магазинов приложений и предписала устранить нарушения, чего Google не сделал.