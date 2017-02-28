Netflix купил права на показ шести российских сериалов

Cтриминговый видеосервис Netflix приобрел у продюсерского центра «Среда» Александра Цекало права на показ шести сериалов, пишет RNS. «Мы шесть сериалов им продали: «Мажор», «Метод», «Саранча», «Фарца», «Территория», «Спарта», — заявил Цекало в кулуарах сочинского инвестфорума. Летом начнутся съемки второго сезона «Метода» и третьего сезона «Мажора».

О том, что Netflix приобрел права на показ «Мажора», стало известно в октябре прошлого года. В «Среде» уточнили, что сериал будет показан с субтитрами под названием Silver spoon.