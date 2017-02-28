Онлайн-кинотеатрам придется получать прокатные удостоверения

С этого года прокатные удостоверения придется получать не только для проката фильмов в российских кинотеатрах, но и для их показа в интернете, следует из разъяснений Минкультуры к уже вступившему в силу постановлению правительства. Это постановление в декабре прошлого года внесло поправки в «Правила выдачи, отказа в выдаче и отзыва прокатного удостоверения на фильм». Согласно новой версии правил, удостоверения обязаны получать прокатчики, планирующие показывать фильм в кинотеатрах, на материальном носителе и «другими техническими способами».

В самом постановлении понятие «других технических способов показа фильма» не расшифровывается. В разъяснениях Минкультуры говорится, что под такими способами следует понимать «любые способы демонстрации фильма публике с использованием технических средств, в том числе с использованием сети интернет». Исключение в этом пункте сделано для показа фильма по телевидению, причем включая онлайн-версии телеканалов.

Минкультуры также уточняет, что поправки не касаются онлайн-магазинов, которые продают кинофильмы. То есть под действие регулирования не попадают магазины контента iTunes и Google Play.

Однако норма распространяется на онлайн-кинотеатры, говорится в сообщении министерства: это «деятельность по доведению фильмов до всеобщего сведения путем онлайн-просмотра (VOD streaming)», она «относится к такому способу использования фильма, как показ фильма другими техническими способами».

Прокатное удостоверение на фильм получает владелец исключительных прав. Минкультуры рекомендует ему запрашивать удостоверение сразу на все способы использования фильма, а тем, у кого уже такие удостоверения есть, обратиться в министерство с просьбой внести соответствующие изменения в уже полученные удостоверения.

До этого года прокатные удостоверения регулировали показ кинофильмов только в российских кинотеатрах. Это достаточно серьезный способ воздействия на кинорынок: например, Минкультуры по принятым в прошлом году поправкам к тому же своду правил может отказать в выдаче прокатного удостоверения на фильм, если его сроки проката совпадают с другой картиной похожей тематики, жанра или рассчитанной на ту же целевую аудиторию. Это было сделано для того, чтобы крупные российские кинопремьеры не конкурировали в одно и то же время в прокате с голливудскими новинками, объясняли ранее чиновники Минкультуры. А в январе этого года стало известно, что Минкультуры и Фонд кино хотят еще сильнее влиять на кинорынок, подняв стоимость прокатных удостоверений более чем в 1000 раз – до 5 млн руб.

В январе этого года ассоциация «Интернет-видео», представляющая интересы крупнейших российских онлайн-кинотеатров, направила письмо министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой исключить эти видеосервисы из нового регулирования. «Количество аудиовизуальных произведений, размещенных в интернете, исчисляется десятками и сотнями миллионов единиц, и увеличивается с каждым днем. В таких условиях сотрудники Минкультуры, уполномоченные выдавать прокатные удостоверения, просмотрев каждое произведение целиком, физически не смогут обработать такой объем данных никогда», – говорится в письме, с копией которого ознакомились «Ведомости». Таким образом, демонстрация любого видеоконтента в рунете может быть полностью парализована из-за того, что все онлайн-кинотеатры, не получившие от правообладателей прокатные удостоверения на его использование, теперь являются нарушителями законодательства, следует из письма. Кроме того, сама необходимость получать прокатные удостоверения на десятки тысяч единиц контента приведет к неоправданно высоким расходам для онлайн-кинотеатров на уплату пошлин за выдачу удостоверений.

Реестр кинофильмов Минкультуры планирует вносить данные из прокатного удостоверения в Государственный регистр фильмов: это будет информация о фильме, его правообладателе, способах использования и сроках действия прав. Эти данные будут открытыми, доступ к ним можно будет получить на сайте Минкультуры.

Государство при содействии крупных ТВ-холдингов активно взялось за регулирование рынка онлайн-видео, значительную часть которого занимают независимые видеосервисы вроде Ivi.ru, Megogo, TvZavr и др. Недавно в Госдуму был внесен законопроект, ограничивающий иностранное владение онлайн-кинотеатрами 20%. Проект был разработан Медиа-коммуникационным союзом (МКС), представляющим интересы крупнейших ТВ-холдингов – «Газпром-медиа», Национальной медиа группы (НМГ), ВГТРК, «Первого канала».