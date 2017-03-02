Котировки Snapchat превысили цену IPO сразу после начала торгов

Котировки владельца сервиса неархивируемых сообщений Snapchat компании Snap Inc. подскочили выше цены первичного размещения сразу же после начала торгов, пишет Bloomberg. На открытии за бумагу давали $24 против $17 цены IPO.

В ходе первичного размещения акций вся компания была оценена в $24 млрд. Перед размещением бумаг Snap Inc. установила цену акций компании в диапазоне от $14 до $16. Таким образом, оценка компании колебалась в диапазоне от $19,5 млрд до $22,2 млрд. До этого компания заявляла об оценке в $25 млрд.