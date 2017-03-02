Правительство выдвинуло в совет директоров «Ростелекома» и Калугина, и Осеевского

Правительство России выдвинуло в совет директоров ПАО «Ростелеком» и уходящего президента компании Сергея Калугина, и его преемника Михаила Осеевского.

Список кандидатов в совет премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил распоряжением от 1 марта, его текст опубликован на сайте правительства.

В список кандидатов также вошли: специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, генеральный директор ГТК «Телеканал "Россия" Антон Златопольский, первый зампред Внешэкономбанка Михаил Полубояринов, а также вице-президент Газпромбанка Александр Пчелинцев.