Дворкович: Калугин, скорее всего, перейдет из «Ростелекома» в Минкомсвязи

Сергей Калугин, скорее всего, перейдет из «Ростелекома» в Минкомсвязи, заявил вице-премьер России Аркадий Дворкович в кулуарах Российского инвестфорума в Сочи.

«Действительно, подготовлена директива по смене руководителя компании, нынешний руководитель, скорее всего, перейдет на работу в Министерство связи и массовых коммуникаций в качестве заместителя министра», - сказал он в интервью РБК ТВ.

Отвечая на вопрос, кто возглавит «Ростелеком» после ухода Калугина, вице-премьер подтвердил, что это будет Михаил Осеевский из ВТБ.

О грядущей отставке Калугина «Ведомости» сообщили 16 февраля. Источники в правительстве и «Ростелекоме» уже сообщили «Ведомостям», что на замену Калугину согласована кандидатура зампреда правления Михаила Осеевского и что готовится такая директива. Еще один собеседник «Ведомостей» в «Ростелекоме» слышал, что директива уже подписана, но дата и повестка заседания совета директоров, который и принимает решение, еще не назначена.