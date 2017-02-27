Дворкович подтвердил скорую смену президента «Ростелекома»

Вице-премьер Аркадий Дворкович подтвердил, что подготовлена директива правительства об отставке президента «Ростелекома» Сергея Калугина. Он сказал это телеканалу РБК в кулуарах Российского инвестфорума в Сочи.

Правительственная директива предназначается представителям интересов государства в совете директоров «Ростелекома». У них большинство мест в совете – шесть из 11.

О грядущей отставке Калугина «Ведомости» сообщили 16 февраля. Источники в правительстве и «Ростелекоме» уже сообщили «Ведомостям», что на замену Калугину согласована кандидатура зампреда правления Михаила Осеевского и что готовится такая директива. Еще один собеседник «Ведомостей» в «Ростелекоме» слышал, что директива уже подписана, но дата и повестка заседания совета директоров, который и принимает решение, еще не назначена.