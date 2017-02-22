Президенту «Ростелекома» Калугину предложен пост в Минкомсвязи – СМИ

Президент «Ростелекома» Сергей Калугин займет пост в Министерстве связи и массовых коммуникаций. Ему предложен пост замминистра, рассказали «Ведомостям» его знакомые и подтвердили два чиновника. По данным источника ТАСС в правительстве, Калугин займется вопросами импортозамещения и реализацией доктрины информационной безопасности.

Место Калугина на посту президента «Ростелекома» займет Михаил Осеевский. Его кандидатура уже согласована, правительство готовит соответствующую директиву, сообщили источники «Ведомостей».