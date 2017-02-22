Михаил Осеевский станет президентом «Ростелекома»

Кандидатура Михаила Осеевского на пост президента «Ростелекома» уже согласована, и правительство готовит соответствующую директиву. Об этом «Ведомостям» сообщили два собеседника в правительстве и подтвердил один из менеджеров госоператора. Правительственная директива предназначается представителям интересов России в совете директоров «Ростелекома». У них большинство мест в совете – 6 из 11.

С предложением вместо нынешнего президента Сергея Калугина назначить зампреда правления ВТБ Михаила Осеевского ранее выступило Минкомсвязи, рассказывали «Ведомостям» два федеральных чиновника и знакомый топ-менеджера. Калугину же предложена должность заместителя министра связи и массовых коммуникаций, рассказывают его знакомые и подтверждают два чиновника. Человек из его окружения рассказывал «Ведомостям», что это предложение кажется ему привлекательным.

56-летний Осеевский работает в ВТБ с 2012 г. С 1993 по 1999 г. он занимал должности заместителя управляющего и управляющего закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская валютная биржа». Соучредителем биржи выступал комитет по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга, возглавляемый тогда Владимиром Путиным. С 1999 г. Осеевский работал в Промстройбанке (СПб) – зампредом, а затем первым зампредом правления. С 2003 по 2011 г. занимал должность вице-губернатора Санкт-Петербурга, возглавлял администрацию губернатора города. С 2011 по 2012 г. занимал пост замминистра экономического развития России.

Кандидатуру Осеевского «лоббирует группа ВТБ, которая намерена продать Tele2 обратно «Ростелекому», сообщал ранее РБК со ссылкой на собственные источники. Собеседник портала, близкий к правительству, рассказал, что Калугин выступает против покупки Tele2 Russia Holding 55% акций «Т2 РТК холдинга» (работает под брендом Tele2). «Ростелекому» в этой компании принадлежит 45%. 50% Tele2 Russia Holding принадлежит ВТБ, 40% – у Invintel B.V. Алексея Мордашова и 10% – у банка «Россия».

Калугин назначен президентом «Ростелекома» в марте 2013 г. Его контракт был двухлетним, но в 2015 г. был продлен до марта 2018 г. За время его работы капитализация компании упала почти на 39,6% – с 380,2 млрд до 229,5 млрд руб. (данные на основе отчетности за I квартал 2013 г. и IV квартал 2016 г. соответственно). Компания объясняла это стагнацией рынка фиксированной связи и макроэкономическими причинами.