Правительственная директива об отставке главы «Ростелекома» Калугина подписана – СМИ

Правительственная директива об отставке руководителя «Ростелекома» Сергея Калугина подписана, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник на телекоммуникационном рынке и источник, близкий к компании.

16 февраля «Ведомости» писали о том, что место Калугина может занять зампред правления ВТБ Михаил Осеевский. Минкомсвязи уже подготовило и направило на рассмотрение в аппарат правительства соответствующий проект директивы о смене президента компании.