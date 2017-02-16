В «Ростелекоме» может смениться президент

О том, что Сергей Калугин может покинуть кресло президента «Ростелекома», уже несколько недель рассказывают его знакомые и люди, близкие к компании.

Директива о смене главы «Ростелекома» подготовлена Минкомсвязи и отправлена на рассмотрение аппарата правительства, рассказали «Ведомостям» два федеральных чиновника. Об этом знает также знакомый топ-менеджера. По их словам, на место Калугина Минкомсвязи предлагает назначить зампреда правления ВТБ Михаила Осеевского. Документ, по словам собеседников «Ведомостей», еще не согласован.

Правительственная директива предназначается представителям интересов Российской Федерации в совете директоров «Ростелекома». Такими представителями сейчас являются Кирилл Дмитриев, Антон Златопольский, Сергей Иванов, Сергей Калугин, Михаил Полубояринов и Александр Пчелинцев.

Осеевский работает в ВТБ с 2012 г. Он начинал карьеру как инженер-исследователь научно-производственного объединения «Электрофизика» (Санкт-Петербург) – там он проработал с 1986 по 1993 гг. С 1993 по 1999 г. он работал в должности заместителя управляющего и управляющего закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская валютная биржа». Соучредителем биржи выступал Комитет по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга, возглавляемый Владимиром Путиным.

С 1999 г. Осеевский работал в Промышленно-строительном банке, сначала на должности заместителя председателя правления, а с 2001 г. – первого заместителя председателя правления. С 2003 по 2011 г. – в правительстве Санкт-Петербурга, где занимал должность вице-губернатора, возглавлял администрацию губернатора Санкт-Петербурга. С 2011 по 2012 г. Осеевский занимал пост заместителя министра экономического развития Российской Федерации.

ВТБ – один из крупнейших кредиторов «Ростелекома». В декабре 2013 г. банк открыл для госоператора кредитную линию на 30 млрд руб. сроком на 5 лет, следует из отчетности оператора. В июне 2016 г. годовое общее собрание акционеров компании одобрило кредитную сделку с ВТБ на максимальную сумму 150 млрд руб. Как объясняли представители оператора, это рамочный договор, который предполагает постепенный выбор кредита и заключен на случай необходимости.

Также ВТБ партнер «Ростелекома» в совместном предприятии – операторе «Т2 РТК холдинг» (работает под брендом Tele2), где «Ростелекому» принадлежит 45%.

Калугин назначен президентом «Ростелекома» в марте 2013 г. Его контракт был двухлетним, но в 2015 г. был продлен до марта 2018 г.

Калугин завершил реорганизацию «Ростелекома» в форме присоединения «Связьинвеста», при нем состоялась сделка по созданию федерального мобильного оператора. Компания стала главным исполнителем проекта по устранению цифрового неравенства и уже отчиталась о том, что выполнила 20% плана строительства.

В 2015 г. компания приняла новую стратегию, основными положениями которой являются цифровая трансформация оператора и выход на новые рынки, рост выручки за счет цифровых и контентных сервисов (за 9 месяцев 2016 г. к 2015 составил 11,7%), развитие дополнительных услуг и облачных продуктов. Также Калугин способствовал введению новой дивидендной политики, привязанной к свободному денежному потоку (не менее 75%).

В интервью «Ведомостям» спустя несколько месяцев после своего назначения Калугин говорил, что задача его команды – сделать так, чтобы фундаментально компания была сильной и дорого стоила. За время его работы капитализация компании упала почти на 39,6% – с 380,2 млрд до 229,5 млрд руб. (данные на основе отчетности за I квартал 2013 г. и IV квартал 2016 г. соответственно). Компания объясняла это стагнацией рынка фиксированной связи и макроэкономическими причинами.

«К нам приходят только подписанные документы. Ничего подобного я не видела», – прокомментировала пресс-секретарь Дмитрия Медведева Наталья Тимакова. В Минэкономразвития директива пока не поступала, говорит его представитель Елена Лашкина.

Представители Минкомсвязи и «Ростелекома» отказались от комментариев. Представитель ВТБ пока не ответил на вопросы «Ведомостей».