Причиной сбоя в облачном сервисе Amazon оказалась опечатка

Причиной масштабного сбоя в одном из крупнейших дата-центров AWS's S3 Amazon в США, который привел к отключению во всем мире сайтов, использующих облачный сервис компании, оказалась ошибка сотрудника. Как сообщает USA Today, Amazon сообщила, что это была простая опечатка, в результате которой была некорректно введена команда при отладке серверов. В результате офлайн было выведено больше серверов, чем изначально предполагалось. Для восстановления нормальной работы потребовалась полная перезагрузка системы, чего Amazon не приходилось делать уже много лет. Также какое-то время ушло на проверку разросшейся системы на предмет возможных повреждений.

Сбой в начале недели продолжался 4 часа 17 минут, из-за него упали или испытали сбои в работе сайты ряда сервисов, а также некоторых правительственных структур, Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Клиенты не могли получить доступ к своим данным в облачном сервисе Amazon.