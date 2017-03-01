Сбой в «облаке» Amazon нарушил работу сайта Комиссии по ценным бумагам и биржам США

Из-за неполадок в одном из крупнейших дата-центров Amazon в США и сбоя в облачном хранилище упали сотни сайтов в Америке и во всем мире, сообщает ВВС. Сбои в том числе были в работе некоторых правительственных сервисов, в том числе Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Сбой продолжался несколько часов и затем был устранен. Его причину Amazon не назвал.

Сбой произошел в дата-центре AWS's S3, который обслуживает около 150 000 сайтов и сервисов, в том числе Netflix, Spotify и Airbnb. Хотя ни один из этих сервисов не ушел офлайн во вторник, пользователи жаловались на ошибки и замедление их работы, отмечает ВВС.