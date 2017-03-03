В Китае создана крупнейшая в мире экспериментальная сеть 5G

Китай создал недалеко от Пекина - в Хуайжоу - крупнейшую в мире станцию испытаний технологий 5G, так называемой мобильной связи пятого поколения, передает «Синьхуа» со ссылкой на министерство промышленности и информатизации страны. В тестировании сети участвуют ведущие китайские и зарубежные компании, такие как Ericsson, Huawei, Nokia, ZTE, DTT и Intel.

Первый этап разработки и испытаний беспроводных сетевых технологий в условиях 5G уже завершен. Начались испытания в рамках второго этапа.

Технология 5G повысит скорость распространения мобильного широкополосного доступа, трафик и качество телекоммуникационных услуг. На данный момент число абонентов China Mobile каждый месяц растет в среднем на 10,52 млн человек, а ежемесячный рост трафика составляет 36%.