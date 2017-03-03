Совет директоров «Ростелекома» утвердил Осеевского президентом компании на пять лет

Совет директоров ПАО «Ростелеком» на заседании в пятницу избрал новым президентом компании Михаила Осеевского.

Согласно сообщению компании, контракт с Осеевским заключен договор сроком на 5 лет.

Правительственная директива о назначении Осеевского главой «Ростелекома» вместо Сергея Калугина была подписана в среду.

Осеевский в ходе встречи с премьером Дмитрием Медведевым отмечал, что в последние годы «Ростелеком» серьезно изменил структуру своего бизнеса, двигаясь в сторону предоставления цифровых сервисов. «Тем не менее, очевидно, что объем предоставления этих услуг нужно расширять, имея в виду и малодоступные регионы, реализацию программы устранения цифрового неравенства», - сказал он.

«Думаю, что есть серьезные ресурсы для повышения внутренней эффективности, сокращения издержек. Над этим планирую в ближайшее время работать, весь свой опыт и знания приложить для решения этих задач», - заявил Осеевский.