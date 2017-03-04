В Совфеде предлагают запретить изображать Крым в рекламе как часть Украины

Члены Совета федерации Сергей Цеков и Ольга Ковитиди внесли в Госдуму законопроект, предлагающий «установить запрет на использование в рекламе искаженных топографических данных». Речь идет о географических картах, на которых полуостров Крым является частью Украины.

По мнению авторов законопроекта, такая реклама может квалифицироваться «как пропаганда нарушения территориальной целостности Российской Федерации».

В пояснительной записке приводятся конкретные примеры. Так, авторы считают недопустимой рекламу пива «Сибирская Корона», в которой в качестве торговой марки используется географическая карта России без Республики Крым и города федерального значения Севастополя.

Также упоминается реклама продукции Coca-Cola и PepsiCo и компании TripAdvisor, которая «обозначала Крым как субъект Украины, ссылаясь на подобную классификацию в структурах ООН».