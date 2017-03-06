Треть затрат на реализацию пакета Яровой могут понести кабельные операторы

Ассоциация кабельного телевидения России (АКТР) оценила риски, связанные с реализацией закона Яровой, в письмах на имя министра связи Николая Никифорова и председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева, сообщает «Коммерсантъ». Из них следует, что на долю малых и средних операторов придется треть общих затрат на реализацию пакета, оценивающихся в 1 трлн. Около 30% домохозяйств, по данным АКТР, получают эти каналы именно через малых операторов, обслуживающих по нескольку многоквартирных домов.

По словам вице-президента АКТР Михаила Силина, в Госдуме заявили, что за этот вопрос больше не отвечают. Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин отказался от комментариев. Ранее он заявлял, что затраты на реализацию пакета составят около 100 млрд руб., после того как силовой блок согласился сократить объем хранимой информации примерно в 10 раз.

Президент Ассоциации региональных операторов связи Юрий Домбровский согласен с тем, что «компании малого и среднего бизнеса понесут затраты больше, чем крупные операторы, что нарушает конкурентное равновесие». Нагрузку на региональных операторов он оценивает в 10 млрд руб.