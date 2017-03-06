Правительство определит ответственность товарного агрегатора в интернет-торговле

Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила законопроект, вводящий понятие товарного агрегатора и ответственность за предоставление им заведомо недостоверной информации о товаре (услуге) и продавце, говорится на сайте правительства. Законопроект будет рассмотрен на заседании правительства. Его разработчик - Роспотребнадзор.

Под товарным агрегатором понимается информационный посредник, вступающий с потребителями в возмездные отношения, но сам при этом не заключающий сделки по купле-продаже товаров, поясняется в сообщении.

Товарный агрегатор не является реальным продавцом товаров или исполнителем услуг, он выступает в качестве непосредственного получателя денежных средств от потребителей в счет оплаты тех товаров (услуг), информация о которых в значительных объемах аккумулируется им на своем сайте.

«Из-за отсутствия четкой правовой регламентации деятельности хозяйствующих субъектов, не идентифицируемых как классические продавцы, они фактически оказываются вне юрисдикции законодательства о защите прав потребителей, не несут ответственность за соблюдение прав потребителей на информацию о продавце (изготовителе, исполнителе), реализуемых товарах и предлагаемых услугах», - говорится в сообщении.

Роспотребнадзор разработал законопроект, который предусматривает блокировку сайтов недобросовестных онлайн-ритейлеров в середине 2015 г. Роспотребнадзор хочет обязать онлайн-магазины указывать на сайте адрес, режим работы и предоставлять потребителям полную информацию о товаре, включая место изготовления, срок годности и гарантийный срок, информацию о цене и условиях покупки товара.

Крупнейший товарный агрегатор рунета - «Яндекс.Маркет».