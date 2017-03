Коммерческий директор Vimpelcom Ltd. стал председателем совета директоров «Вымпелкома»

Совет директоров ПАО «Вымпелком» на заседании в понедельник принял решение избрать председателем совета директоров коммерческого директора группы компаний Vimpelcom Ltd. Михаила Герчука. Это следует из материалов российской компании.

«Избрать Герчука Михаила Юрьевича председателем совета директоров ПАО "Вымпелком" до момента избрания нового состава совета директоров "Вымпелкома"», - говорится в решении.

Кроме того, компания выдвинула пять кандидатов в совет директоров "Вымпелкома": Йогеша Малика, Эндрю Дэвиса, Михаила Герчука, а также новых - Кристофера Шлаффера и Марка МакГанна. При этом Антон Кудряшов, который входит в нынешний состав, в число кандидатов не вошел.

В настоящее время в совет директоров «Вымпелкома» входят: коммерческий директор Vimpelcom Ltd. Михаил Герчук, финансовый директор Vimpelcom Ltd. Эндрю Дэвис, директор группы по бизнес-развитию и управлению активами в Vimpelcom Ltd. Антон Кудряшов и технический директор Vimpelcom Ltd. Йогеш Малик.