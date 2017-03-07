LinkedIn не смогла добиться от Роскомнадзора разблокировки в России

Социальная сеть профессиональных связей LinkedIn не достигла взаимопонимания с Роскомнадзором в переговорах о разблокировке социальной сети в России.

«Мы встречались с Роскомнадзором в декабре, чтобы обсудить требования закона к локализации. Несмотря на наши переговоры, мы до сих пор не нашли понимания с Роскомнадзором, которое привело бы к разблокировке LinkedIn и позволило бы нам снова предоставлять сервис пользователям из России. Это означает, что LinkedIn по-прежнему будет заблокирован в России», – заявил вице-президент LinkedIn Эриэл Экстин.

По его словам, компания по-прежнему уверена, что действует в соответствии с российским законодательством. «Мы остаемся открытыми к продуктивному диалогу с Роскомнадзором, с тем чтобы разблокировать доступ к соцсети», – отметил он.

В декабре Роскомнадзор сообщил о встрече с вице-президентом LinkedIn Пабло Чавесом, на которой служба разъяснила требования о локализации персональных данных россиян. Представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский тогда заявил, что встреча прошла в «конструктивном ключе».

Тогда же два человека, знакомых с менеджерами LinkedIn, рассказывали «Ведомостям», что компания в ближайшие месяцы решит, переносить ли данные пользователей в Россию, чтобы остаться работать в нашей стране. Вопрос в том, стоит ли компании инвестировать в перенос данных: аудитория сервиса в России сравнительно небольшая – около 2,4 млн пользователей (данные TNS за сентябрь 2016 г.) по сравнению с 433 млн во всем мире. Кроме того, сервис технически сложно локализовать из-за его изначально централизованной архитектуры.

По закону с 1 сентября 2015 г. персональные данные россиян должны храниться внутри страны, но LinkedIn этого не делает. Роскомнадзор летом 2016 г. обратился в суд с иском против LinkedIn, требуя признать соцсеть нарушителем закона о персональных данных, суд первой инстанции принял сторону чиновников, компания обжаловала вердикт, но апелляционная инстанция оставила решение в силе. В итоге 17 ноября 2016 г. Роскомнадзор внес сайт LinkedIn в реестр нарушителей закона о персональных данных. Спустя несколько дней российские операторы связи заблокировали доступ к сайту на территории страны.