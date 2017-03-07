ФАС не исключила смягчения наказания для Apple

Компания Apple делает все для восстановления конкуренции на рынке России, поэтому Федеральная антимонопольная служба (ФАС) может смягчить наказание. Об этом ТАСС сообщил начальник управления по борьбе с картелями ведомства Андрей Тенишев.

«С компанией Apple у нас есть диалог и есть понимание. Это, конечно, повлияет на смягчение наказания. Но в данной ситуации главное не это, а то, что компания делает все необходимое, чтобы восстановить конкуренцию на рынке и предотвратить возможные нарушения антимонопольного законодательства», – рассказал он.

При этом ФАС 14 марта может вынести окончательное решение в деле о координации Apple цен на iPhone 6s, тогда же ведомство определит, нужно ли возбуждать новое дело о ценах на iPhone 7, отметил глава управления.

«Я надеюсь, что 14 марта мы примем решение (окончательное решение по делу об iPhone 6s и о возбуждении дела об iPhone 7). Все необходимые для этого предпосылки есть», – отметил Тенишев.

ФАС России предварительно сделала заключение о виновности ООО «Эппл рус» (структура Apple) в координации цен на iPhone 6s и 6s Plus. У «Эппл рус» есть время, чтобы возразить или согласиться с решением комиссии.