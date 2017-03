ФАС подозревает в координации цен на iPhone только российскую «дочку» Apple

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не обнаружила в деятельности Apple Inc. признаков незаконной координации цен на iPhone 6S и 6S Plus. «Комиссия приняла заключение об обстоятельствах дела, где в резолютивной части было написано, что комиссия усматривает в действиях компании "Эппл рус", только "Эппл рус", признаки незаконной экономической координации. Предварительно "Эппл рус" виновна, в действиях Apple Inc. мы не усмотрели нарушения законодательства», – приводит ТАСС слова начальника управления по борьбе с картелями ФАС Андрея Тенишева. Рассмотрение дела назначено на 14 марта.