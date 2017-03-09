Гендиректор Mail.ru Добродеев номинирован в совет директоров «Мегафона»

Гендиректор Mail.ru Борис Добродеев номинирован в совет директоров ПАО «Мегафон», следует из опубликованного оператором списка кандидатов.

Напомним, в феврале «Мегафон» закрыл сделку по покупке 63,8% голосующих акций Mail.ru Group (15,2% уставного капитала) у структур своего контрольного акционера – USM Holdings Алишера Усманова.

«Приход Бориса Добродеева в совет директоров и его экспертиза позволят сделать более эффективным сотрудничество в рамках реализации соглашений, о которых стороны заявили в прошлом году», – сказали «Интерфаксу» в пресс-службе «Мегафона».

В списке кандидатов отсутствует бывший гендиректор компании Иван Таврин. Он покинул «Мегафон» в апреле 2016 г., но продолжил работать в USM.