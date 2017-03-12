Российская экспедиция первой в мире дошла по льду до острова Котельный

Заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков сообщил, что экспедиция, испытывающая новые образцы вооружения и техники в арктических условиях, дошла до острова Котельный в архипелаге Новосибирских островов.

«Члены экспедиции Минобороны стали первыми в мире, кому удалось дойти на технике от материковой части до острова Котельный», – заявил Булгаков.

Остров был конечной точкой маршрута, теперь экспедиции предстоит обратный путь до поселка Тикси. По словам Булгакова, в походе удалось провести около 100 различных исследований и лабораторных работ.