РСПП хочет вернуть операторам право предупреждать абонентов о задолженности

Закон о коллекторах, лишивший сотовых операторов права рассылки СМС или голосовых сообщений о сумме и структуре задолженности, может спровоцировать резкий рост судебных взысканий, пишет «Коммерсантъ». связи с этим комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и информационно-коммуникационным технологиям предлагает внести в закон изменения. По ним действие закона не должно распространяться на случаи, когда задолженность возникла перед оператором связи. Исключения составляют случаи обращения оператора к кредитным организациям или профессиональным коллекторам. Сегодня предложения будут обсуждаться на заседании комиссии. К участию приглашены представители Госдумы, Совета федерации, Минкомсвязи, Минюста и Роскомнадзора.

Информирование не позволяет абонентам уйти в «глубокий минус» в роуминге и помогает вернуть 30-80% от общей суммы задолженности, уверены в МТС. Инициативу комиссии также поддерживают в «Вымпелкоме» и «Ростелекоме». Представители «МегаФона» и Tele2 отказались от комментариев.

Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков считает, что долговая задолженность абонентов каждого оператора может составлять сотни миллионов рублей ежегодно. Чаще всего она возникает при кредитной или постоплатной системе. В самих компаниях сумму задолженностей не раскрывают. «Из нашего опыта средняя сумма долга около 1000 руб.»,— отмечает гендиректор коллекторского агентства «ЦЗ Инвест» Владислав Лысенко.

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