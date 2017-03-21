Британские власти могут ввести запрет на электронные устройства на борту самолетов – СМИ

Британские власти изучают возможность введения запрета на пронос в салон самолета электронных устройств размером больше смартфона. Ранее власти США ввели аналогичный запрет в отношении пассажиров, вылетающих из крупных международных аэропортов ряда стран Ближнего Востока и Северной Африки, сообщает Sky News. По информации британских СМИ, ограничения на провоз могут вступить в силу уже 28 марта.

В понедельник 20 марта представители администрации США заявили, что ограничение на пронос электронных устройств введены в отношении пассажиров, вылетающих из Египта, Катара, Кувейта, Иордании, Марокко, Саудовской Аравии, ОАЭ и Турции. Ограничение фактически обязывает пассажиров рейсов из 10 аэропортов сдавать в багаж любые устройства, размер которых превышает мобильный телефон или смартфон. Речь идет о планшетных компьютерах, ноутбуках, DVD-плеерах, электронных книгах.