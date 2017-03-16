Гавайский суд наложил общенациональный запрет на антиимигрантский указ Трампа

Общенациональный запрет на указ президента США Дональда Трампа, ужесточающий правила въезда в страну, был принят судьей федерального суда Гонолулу, штата Гавайи Дерреком Уотсом за 4 часа до его вступления в силу, сообщает Reuters. Указ предусматривал введение 90-дневного запрета на въезд в США для граждан Судана, Сирии, Ирана, Ливии, Сомали и Йемена. Исключение делалось для представителей этих стран, обладающих на момент подписания указа визой или видом на жительство.

Судебный запрет на вступление в силу указа был вынесен по запросу властей штата. Судья указал на то, что дискриминация в отношении мусульман противоречит Конституции США.

Трамп заявил, что решение суда «заставляет нас выглядеть слабыми». Президент указал на «беспрецедентное превышение судебных полномочий и пообещал оспаривать этот запрет и довести дело вплоть до Верховного суда