Производители коммерческой техники расширяют модельный ряд

Российский автомобильный рынок с 2012 г. сократился вдвое, но автоконцерны не прекращают выводить на рынок новые модели. Их обещают все крупнейшие российские производители коммерческой техники, не отстают и зарубежные концерны. Жизненный цикл автомобиля, как правило, составляет восемь лет, на протяжении этого времени появляются модификации модели, в том числе для выхода в новые рыночные ниши, напоминает аналитик «ВТБ капитала» Владимир Беспалов. Процесс обновления модельного ряда происходит постоянно, но особенно важно продолжать выводить новинки в условиях сократившегося рынка – это обеспечивает конкурентное преимущество, поддерживая интерес к бренду, подчеркивает он. Именно появление автомобилей нового семейства в различных сегментах – «Газель Next», «Газон Next», «Урал Next» – помогло группе ГАЗ в 2016 г. чувствовать себя лучше рынка, говорил в октябрьском интервью «Ведомостям» гендиректор «Русских машин» Манфред Айбек.

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