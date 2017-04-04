Hyundai хочет выпускать двигатели в России

Есть два варианта: строительство завода или контрактное производство на мощностях других автоконцернов

Корейская Hyundai, у которой есть автозавод в России, хочет наладить еще и выпуск двигателей в нашей стране. Об этом рассказал замминистра промышленности и торговли Александр Морозов. По его словам, рассматриваются два сценария: либо строительство завода, либо контрактный выпуск на уже имеющихся мощностях других автоконцернов, например на заводе группы Volkswagen в Калуге или Ford Sollers в Алабуге (Татарстан). Эти предприятия были созданы в рамках соглашений «второй промсборки». Есть также свободные мощности у «АвтоВАЗа», добавляет Морозов (завод выпускает двигатели для Lada и марок альянса Renault-Nissan).

«Это их [Hyundai] идеи, они рассматривают разные варианты. Мы участвуем в переговорах, просто стараемся создать условия, чтоб была возможность инвестировать в разных форматах для углубления локализации», - говорит Морозов.

По словам Морозова, вариант с контрактным производством сократил бы размер первоначальных инвестиций: «Не нужно строить корпуса, здания, закупать базовое оборудование. Увеличение загрузки существующего оборудования – инвестиции только в оснастку, это резко сокращает первоначальный объем вложений».

Переговоров с Hyundai пока не было, говорит представитель Ford Sollers. «Но мы готовы рассматривать данную возможность, а также другие варианты повышения эффективности производства», - отмечает он. Представитель группы Volkswagen на вопросы «Ведомостей» пока не ответил. Представитель «АвтоВАЗа» от комментариев отказался. «Мы занимаемся анализом перспектив российского рынка», - сказал представитель Hyundai, не раскрывая возможные параметры проекта.