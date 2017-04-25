Автомобильная промышленность
Статья опубликована в № 4309 от 25.04.2017 под заголовком: Поставщик уезжает с ЗиЛа

Поставщик альянса Renault-Nissan переедет без остановки производства

Производитель штампованных деталей ААТ будет работать на двух площадках до завершения переноса оборудования
Завод «Альфа автоматив техноложиз» планирует в 2019 г. перенести производство с территории ЗиЛа на новую площадку в Москве
Завод «Альфа автоматив техноложиз» планирует в 2019 г. перенести производство с территории ЗиЛа на новую площадку в Москве
«Альфа автоматив техноложиз»

Завод «Альфа автоматив техноложиз» (совместное предприятие ЗиЛа и японской IHI, производит штампованные детали для автомобилей) планирует в 2019 г. перенести производство с территории ЗиЛа на новую площадку в Москве. Об этом «Ведомостям» рассказал гендиректор предприятия Максим Кондратьев. Предполагается, что перенос оборудования будет постепенным и обе площадки до завершения проекта будут работать параллельно, говорит он. Сам переезд планируется завершить до конца 2020 г. Окончательные параметры проекта сейчас утверждаются с главным заказчиком продукции предприятия – альянсом Renault-Nissan, чтобы гарантировать бесперебойность поставок, отмечает Кондратьев.

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