Коммерческие автомобили
Статья опубликована в № 4310 от 26.04.2017 под заголовком: Ford Sollers подвезет фермеров

Ford Sollers запускает аналог будущих госпрограмм «Российский фермер» и «Свое дело»

Автопроизводитель будет давать дополнительные скидки
Ford Sollers запускает программу для фермеров и предпринимателей
Ford Sollers запускает программу для фермеров и предпринимателей
Юля Ерашова / Ведомости

Ford Sollers со среды запускает программу для фермеров и предпринимателей, сообщил «Ведомостям» представитель СП. При покупке в лизинг легкого коммерческого автомобиля (LCV) Transit предоставляется дополнительная скидка в 180 000 руб. Цена на эту модель без учета акций составляет от 1 730 000 руб., указано на сайте компании. С учетом других бонусов, в том числе в рамках госпрограмм поддержки рынка, суммарная скидка может доходить до 20%, отмечает представитель СП.

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