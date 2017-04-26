Ford Sollers запускает аналог будущих госпрограмм «Российский фермер» и «Свое дело»

Ford Sollers со среды запускает программу для фермеров и предпринимателей, сообщил «Ведомостям» представитель СП. При покупке в лизинг легкого коммерческого автомобиля (LCV) Transit предоставляется дополнительная скидка в 180 000 руб. Цена на эту модель без учета акций составляет от 1 730 000 руб., указано на сайте компании. С учетом других бонусов, в том числе в рамках госпрограмм поддержки рынка, суммарная скидка может доходить до 20%, отмечает представитель СП.

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