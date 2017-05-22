Генеральный директор Ford уйдет в отставку из-за утраты доверия

Филдс руководил автоконцерном три года с 2014 г.

За три года руководства Марка Филдса акции автоконцерна упали на 40%

Генеральный директор американского автопроизводителя Ford Марк Филдс будет отправлен в отставку в связи с утратой доверия, сообщает Forbes со ссылкой на источники. Филдс руководил автоконцерном три года с 2014 г. По данным издания, официально о его уходе будет объявлено 22 мая. The New York Times также сообщает, что о перестановках в компании будет объявлено 22 мая.

Кресло генерального директора займет Джеймс Хэкетт, который возглавляет дочернюю компанию Ford - Ford Smart Mobility, сообщает Forbes. Эта дочерняя структура специализируется на разработке автономных транспортных средств.

Несмотря на то что Ford в этом году ожидает получить прибыль до налогообложения в $9 млрд, рыночная доля компании снизилась. Цена акций Ford за годы руководства Филдса упала на 40%, что стало основной причиной утраты доверия к нему, пишет издание.

Их котировки снижались даже тогда, когда авторынок США рост семь лет подряд, а сам Ford два года подряд получал рекордную прибыль. В начале апреля капитализация Ford упала ниже капитализации Tesla.

Кроме того, в отставку вместе с Филдсом должен уйти вице-президент Ford по связям с общественностью Рей Дей. Его место займет вице-президент Ford по вопросам коммуникаций в Азиатско-Тихоокеанском регионе Марк Труби.

Пресс-секретарь Ford не подтвердил журналу перестановки в компании. «Мы остаемся сфокусированными на нашем плане создания ценности [для акционеров] и прибыльного роста. Мы не комментируем спекуляции или слухи», — цитирует его журнал.