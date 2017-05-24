В апреле 2017 года рынок автомобилей с пробегом упал на 3%

Потребители стали чаще обновлять машины, поэтому продажи автомобилей старше 10 лет сократились Максим Стулов / Ведомости

В апреле 2017 г. рынок автомобилей с пробегом упал на 2,9% год к году до 465 693 шт., подсчитали аналитики агентства «Автостат» на основе данных регистрации автомобилей. При этом по сравнению с мартом рынок вырос на 1,6%, свидетельствуют данные агентства. С января по апрель рынок остался на уровне 2016 г. – 1,6 млн машин (+0,1%).