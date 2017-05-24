Статья опубликована в № 4327 от 24.05.2017 под заголовком: Машины с пробегом едут тихо
В апреле 2017 года рынок автомобилей с пробегом упал на 3%
Это может быть связано с оживлением продаж новых машин
- Анастасия Иванова
- / Ведомости
Потребители стали чаще обновлять машины, поэтому продажи автомобилей старше 10 лет сократились
Максим Стулов / Ведомости
В апреле 2017 г. рынок автомобилей с пробегом упал на 2,9% год к году до 465 693 шт., подсчитали аналитики агентства «Автостат» на основе данных регистрации автомобилей. При этом по сравнению с мартом рынок вырос на 1,6%, свидетельствуют данные агентства. С января по апрель рынок остался на уровне 2016 г. – 1,6 млн машин (+0,1%).
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