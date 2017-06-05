Статья опубликована в № 4335 от 05.06.2017 под заголовком: Больше машин из Калуги
Калужский завод PSA Group и Mitsubishi будет производить LCV Peugeot и Citroen
В результате общее производство автомобилей на заводе вырастет – до сих пор выпуск только сокращался
- Владимир Штанов,
- Екатерина Дербилова,
- Александр Воробьев
- / Ведомости
Выпуск модели в Калуге был приостановлен в I квартале 2016 г. из-за упавшего спроса на рынке
Евгений Разумный / Ведомости
Приостановка выпуска автомобилей на калужском заводе «ПСМА рус» (СП, 70% – у французской PSA Group и 30% – у японской Mitsubishi Motors Corporation) связана с организацией выпуска легких коммерческих автомобилей (LCV) Peugeot и Citroen, рассказал в интервью «Ведомостям» губернатор Калужской области Анатолий Артамонов. Затем начнется выпуск новых легковых автомобилей этих же марок, пояснил он. Название новых моделей он не уточнил. Сейчас предприятие выпускает седаны Peugeot 408, Citroen С4 и внедорожник Mitsubishi Outlander.
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