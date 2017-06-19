Коммерческие автомобили
Статья опубликована в № 4344 от 19.06.2017 под заголовком: «Камаз» поверил в рубль

«Камаз» возвращается к долгосрочным контрактам

До этого из-за валютных скачков новые контракты заключались только на полгода-год

«Камаз» возвращается к долгосрочным (3–5-летним) контрактам с поставщиками. Об этом компания сообщила в корпоративной газете. Весной 2014 г. в интервью «Ведомостям» гендиректор «Камаза» Сергей Когогин говорил, что компания перешла с годовых контрактов на трехлетние. Но затем из-за валютных скачков и девальвации рубля «Камаз» был вынужден заключать новые контракты на полгода-год с условием периодической корректировки цен, пояснил «Ведомостям» представитель автоконцерна. Теперь же, когда курс стабилизировался и начал укрепляться, «Камаз» решил вернуться к долгосрочным контрактам. Сколько займет полный переход на долгосрочные контракты, он затруднился сказать. Сейчас, по его словам, преобладают кратко- и среднесрочные контракты.

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