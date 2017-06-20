Renault экспортирует на Ближний Восток кроссоверы Duster

Всего в 2017 г. планируется поставить около 6000 машин модели Duster Bogdan Cristel / REUTERS

«Рено Россия» планирует поставить в 2017 г. в страны Персидского залива около 6000 автомобилей. Об этом говорится в докладе Минпромторга об итогах 2016 г. и задачах министерства на 2017 г., с которым ознакомились «Ведомости».

О планах начать в этом году экспорт в шесть стран Персидского залива в апреле сообщил гендиректор «Рено Россия» Андрей Панков, но их названия, объемы поставок и модельный ряд он тогда не раскрыл.

Для экспорта в страны Персидского залива – Бахрейн, Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Оман и Саудовскую Аравию – был выбран выпускаемый в Москве кроссовер Renault Duster (самая продаваемая модель Renault в России, обеспечивает треть всех продаж марки в стране, по данным АЕБ) и его поставки уже начались, рассказал «Ведомостям» представитель Renault. По его словам, первая партия почти из 500 автомобилей (версия 4 х 2 с 2-литровым двигателем и автоматической коробкой передач) была отправлена 16 июня в порты Дубая, Абу-Даби и Кувейта. Duster был адаптирован под местный рынок, рассказывает представитель Renault. У модели индикация давления в шинах на табло приборов и проч. В России Duster стоит от 639 000 руб.

Всего в 2017 г. планируется поставить около 6000 машин этой модели, подтвердил представитель данные из доклада Минпромторга. Для компании это ощутимо. В 2016 г. общий экспорт автомобилей Renault из России составил около 12 000 машин (поставляются все локально выпускаемые модели). План на 2017 г. не раскрывается. «Наша стратегия развития экспорта направлена на максимальное расширение географии поставок, – сказал представитель. – И страны Ближнего Востока, Африки, Азии – приоритетные направления».

В 2016 г. в этих шести арабских странах суммарно было зарегистрировано около 1,02 млн новых легковых автомобилей (больше половины этого количества пришлось на Саудовскую Аравию), в России – 1,2 млн шт., по данным OICA. Эти арабские страны входят в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива. У них единая тарифная политика при ввозе продукции, а при дальнейшем ее перемещении между странами не нужно платить дополнительные таможенные пошлины, отмечает партнер King & Spalding Илья Рачков. Страны близко расположены и это поможет компании оптимизировать логистику, комментирует исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов. К тому же государство поддерживает экспорт, напоминает он.

Одна из основных мер господдержки – субсидирование части транспортных расходов. По оценке Российского экспортного центра (РЭЦ), на автопром придется более 3,5 млрд руб. из выделенных на 2017 г. 11,8 млрд руб. (программа также распространяется на экспорт продукции энергетического, транспортного и сельхозмашиностроения). В 2017 г. экспорт легковых машин может составить $1,1 млрд, в 2018 г. – $1,5 млрд, по оценке РЭЦа.