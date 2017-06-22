Петербургский автопром в этом году вырос на 37%

Больше половины выпуска автомобилей в Петербурге обеспечивает Hyundai Евгений Егоров / Ведомости

С января по май 2017 г. петербургские заводы Hyundai, Nissan и Toyota выпустили 140 600 легковых автомобилей, что на 37% выше, чем за тот же период 2016 г., подсчитало агентство «Auto-Dealer-СПб». В мае в Петербурге было произведено 29 000 машин, на 26% больше, чем годом раньше. По данным Петростата, индекс промпроизводства автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов в Петербурге за январь – май вырос на 25,4%.