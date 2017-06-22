Статья опубликована в № 4347 от 22.06.2017 под заголовком: Проехали дно
Петербургский автопром в этом году вырос на 37%
Модели местной сборки пользуются повышенным спросом/СЕВЕРО-ЗАПАД/Автомобильная промышленность/1
- Валерия Лебедева
- / Ведомости – Санкт-Петербург
Больше половины выпуска автомобилей в Петербурге обеспечивает Hyundai
Евгений Егоров / Ведомости
С января по май 2017 г. петербургские заводы Hyundai, Nissan и Toyota выпустили 140 600 легковых автомобилей, что на 37% выше, чем за тот же период 2016 г., подсчитало агентство «Auto-Dealer-СПб». В мае в Петербурге было произведено 29 000 машин, на 26% больше, чем годом раньше. По данным Петростата, индекс промпроизводства автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов в Петербурге за январь – май вырос на 25,4%.
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